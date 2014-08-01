За первое полугодие в Нижнем Тагиле вновь трудоустроены 83 инвалида

Директор Нижнетагильского центра занятости Наталья Ветрова сообщила о текущем состоянии дел с трудоустройством инвалидов. По ее словам, в первом полугодии в Нижнем Тагиле нашли работу восемьдесят три человека с ограниченными возможностями. Шестьдесят два из них имеют третью, еще девятнадцать - вторую группу инвалидности. Кроме того были трудоустроены двое детей из четвертой группы. Имеют статус безработных двести двенадцать человек с ограниченными возможностями.

В настоящее время на предприятиях города трудится одна тысяча девятьсот девяносто шесть инвалидов. В прошлом году таких работников было на тридцать семь человек меньше. Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями проводится на ста тридцати девяти предприятиях города. Сто одиннадцать из них выполняют свои обязательства, на двадцати восьми рабочие места для инвалидов не предоставляются или предоставляются в недостаточном количестве. Среди тех руководителей, с кого можно брать пример, Наталья Ветрова назвала директоров химического завода «Планта», «Уралхимпласта», «УВЗ», «НТМК». Проблема с трудоустройством людей с ограниченными возможностями есть у торговой сети «Магнит», «треста 88», гипермаркета «Лента», компаний «Тагильское пиво», «ПРОМКО», уральского научно-технического комплекса и ряда других фирм.

После обсуждения вариантов трудоустройства инвалидов Валерий Суров обратился к присутствовавшим на заседании представителям предприятий.