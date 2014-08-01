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За первое полугодие в Нижнем Тагиле вновь трудоустроены 83 инвалида
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За первое полугодие в Нижнем Тагиле вновь трудоустроены 83 инвалида

1 августа 2014, 09:20ОбществоCorey
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