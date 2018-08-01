Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
16-летний подросток из Каменска-Уральского пять лет не выходил из дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Photo news full 1469006545 34804000

16-летний подросток из Каменска-Уральского пять лет не выходил из дома

Сегодня, 19:20Общество
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Как адаптировать ребенка к детскому саду?
ЕВРАЗ НТМК был включён в «черный список» Роспотребнадзора