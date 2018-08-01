16-летний подросток из Каменска-Уральского пять лет не выходил из дома

Подросток из Каменск-Уральского не покидал дом в течение пяти лет и ходил в школу только три года.
12 лет назад житель Каменска-Уральского развелся с женой. Она запрещала видеться ему с сыном, потому мужчина решил выяснить действительно ли он является отцом ребенка.
Собирая документы для экспертизы он выяснил, что мальчик длительное время не посещал школу — вначале он числился в местной школе, затем мать перевела его на дистанционное обучение в школу Санкт-Петербурга. Но и там он проходил обучение только три года, а затем не выходил на связь и не сдавал сессии. Также в поликлинике сообщили, что подросток не посещал врачей на протяжении 12 лет, а соседи жены рассказали, что ребёнок в течение пяти лет не выходил из дома.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», мужчина обратился с заявлением в суд с требованием забрать ребенка себе. Прокуратура начала проверку по данному факту, а в управлении образования рассказали журналистам, что разберутся в подробностях ситуации.