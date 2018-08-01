16-летний подросток из Каменска-Уральского пять лет не выходил из дома

Собирая документы для экспертизы он выяснил, что мальчик длительное время не посещал школу — вначале он числился в местной школе, затем мать перевела его на дистанционное обучение в школу Санкт-Петербурга. Но и там он проходил обучение только три года, а затем не выходил на связь и не сдавал сессии. Также в поликлинике сообщили, что подросток не посещал врачей на протяжении 12 лет, а соседи жены рассказали, что ребёнок в течение пяти лет не выходил из дома.