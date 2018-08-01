Дерево упало во дворе жилого дома на Фрунзе в Нижнем Тагиле

Один из жителей этого дома записал видео, на котором видно, что упавший ствол вырвал из земли корни. Жильцы дома винят управляющую компанию «Строительные технологии» в бездействии.

Управляющей компании «Строительные технологии» плевать на все. Им лишь бы только собирать деньги, пожаловался житель этого дома.

От жильцов стало известно, что две недели назад они обращались в УК с просьбой убрать старые аварийные деревья, кронировать тополя и скосить траву.

В управляющей компании нам пообещали, что деревья будут кронированы, а трава скошена, пояснил Дмитрий, проживающий в этом доме.

31 июля во дворе дома по улице Фрунзе, 21 на асфальтированную пешеходную дорожку упало аварийное дерево. Со слов жителей, тополь рухнул рядом с припаркованными автомобилями.

Несколько месяцев назад в управляющей компании мне пояснили, что все деревья в нормальном состоянии. А сегодня во дворе нашего дома дерево упало прямо на пешеходную дорожку, где постоянно ходят люди, в том числе и дети. В месте, где упал тополь, стояло несколько машин. Хозяевам автомобилей просто повезло, что дерево упало рядом. А траву сотрудники управляющей компании скосили выборочно, видимо, только там, где захотели. Скошены лишь небольшие лужайки. Наш двор больше похож на джунгли, негодует тагильчанин.

1 августа один из жителей обратился в управляющую компанию. В УК пояснили, что они в курсе, что во дворе дома 21 по улице Фрунзе упал тополь.

Да, мы в курсе, что в вашем дворе упал тополь. Дворники сегодня убрали дерево с дороги. Как будет бензопила и машина, мы его распилим и уберем. А по остальным тополям мы ждем «вышку», она пока в ремонте. У нас есть ваше заявление, будем работать, пояснили в управляющей компании обратившемуся.

Редакция TagilCity.ru обратилась в УК «Строительные технологии», директором которой является Петр Ковин. Оперативный комментарий от сотрудников управляющей компании получить не удалось.