Два офицера ФСБ взяты под стражу в Москве

Решение суда было принято на основании ходатайств следователей Главного Следственного управления Следственного комитета России.

Сотрудников ФСБ обвиняют в нелегальном отчуждении половины активов предприятия – владельца строительного рынка на юго-востоке Москвы. Обвиняемые отрицают свою вину в крупном мошенничестве.