Два офицера ФСБ взяты под стражу в Москве

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Московский гарнизонный военный суд вынес решение о заключении двух офицеров ФСБ, на основании рапортов которых проводилось расследование в Федеральной службе исполнения наказаний.
Источник: «Коммерсантъ»
Решение суда было принято на основании ходатайств следователей Главного Следственного управления Следственного комитета России.
Сотрудников ФСБ обвиняют в нелегальном отчуждении половины активов предприятия – владельца строительного рынка на юго-востоке Москвы. Обвиняемые отрицают свою вину в крупном мошенничестве.
Оба офицера получали ведомственные награды и имели благодарности от руководства службы.
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