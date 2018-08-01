Хозяин не объявился: покусавший ребенка пес в Серове был усыплен

Собаку усыпили и отправили на дальнейшую экспертизу. Животное будет проверено на предмет бешенства, сообщили в службе по отлову собак.

Спустя десять дней после отлова собаку усыпили и ветеринарной станцией она была отправлена на экспертизу в Екатеринбург. После проведения экспертизы будут ясно, болела ли собака бешенством и другими заболеваниями,сообщил Илья Шипецов, руководитель «Ремонтно-строительной компании», занимающейся отловом животных.

Также стало известно о том, что серовская городская прокуратура инициировала проверку после информации в СМИ.