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Хозяин не объявился: покусавший ребенка пес в Серове был усыплен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хозяин не объявился: покусавший ребенка пес в Серове был усыплен

Сегодня, 09:30Общество
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