Хозяин не объявился: покусавший ребенка пес в Серове был усыплен

Немецкую овчарку, которая в июле покусала ребенка в Серове, усыпили. Спустя 10 дней после отлова животного хозяин не пришел за питомцем.
Собаку усыпили и отправили на дальнейшую экспертизу. Животное будет проверено на предмет бешенства, сообщили в службе по отлову собак.
Спустя десять дней после отлова собаку усыпили и ветеринарной станцией она была отправлена на экспертизу в Екатеринбург. После проведения экспертизы будут ясно, болела ли собака бешенством и другими заболеваниями,сообщил Илья Шипецов, руководитель «Ремонтно-строительной компании», занимающейся отловом животных.
Также стало известно о том, что серовская городская прокуратура инициировала проверку после информации в СМИ.
Напомним, собака напала на шестилетнего мальчика, который гулял вместе с ребятами на одной из детских площадок. Очевидцы уверены, что пес был на вид не бездомный, а ухоженный и упитанный. Ребенку были причинены травмы легкой степени тяжести, однако родители переживают, как этот инцидент скажется на психике мальчика.