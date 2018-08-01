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Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 08 01 111413 www.youtube.com

Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Сегодня, 22:00Общество
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