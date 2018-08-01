Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила

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37 домов частного сектора по улице Докучаева в Нижнем Тагиле попали под отключение горячего водоснабжения в связи с коммунальной аварией. На месте работают сотрудники коммунальных служб города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В районе дома №27 по улице Докучаева в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла утечка воды.
Для ликвидации коммунальной аварии выехала бригада ремонтников, которая обнаружила прорыв в трубе. Восстановить подачу ГВС для жителей улицы планируется 1 августа к 20:00.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Работы по благоустройству дорожной части начнутся после окончания восстановления трубопровода и подачи горячей воды, сообщает «Тагил-ТВ».
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