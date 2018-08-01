Несуществующий рейс от Kiwi: тагильчанка отдала 200 тыс. и не смогла улететь отдыхать

Тагильчане должны были отправиться отдыхать 31 июля, однако, приехав в аэропорт, они узнали о том, что их рейс отменили. По словам одной из туристок, компания Kiwi.com не предупредила о переносе рейса. Сотрудники компании в свою очередь утверждают обратное.

Они пытаются доказать, что рейс отменили очень давно и сообщили об этом нам. Но никакой информации я не получала. Последний раз, 29 июля, мне на почту пришло подтверждение покупки и сами билеты с номерами брони рейсов. И всё — на обратные письма больше не отвечают, рассказала девушка.

За путевку тагильчанка отдала около 200 тысяч рублей. Когда выяснилось, что авиарейс до Филиппин отменили, туристы ждали какой-либо помощи от компании, но сервис Kiwi.com «выразил свои извинения на английском и пожелал удачи в решении проблемы».