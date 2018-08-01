Охранник болгарского отеля Harmony Suites Monte Carlo избил ребенка

О произошедшем мать ребенка Наталья рассказала журналистам издания «Новые известия». По словам женщины, ее сын Доминик играл с друзьями у бассейна. В какой-то момент к детям подошел мужчина в форме охранника. Незнакомец попытался отобрать мяч у несовершеннолетних постояльцев. Он сыпал на детей оскорбления на болгарском языке, хватал и толкал их.

Сначала охранник попытался забрать игрушку у 7-летнего приятеля Доминика по имени Тимофей. Мужчина схватил мальчика за горло и вышвырнул того из круга. В это время мяч откатился к Доминику, а позже и к третьему ребенку - Степе. Тогда человек в форме напал и на остальных мальчиков.

Взрослый схватил Доминика за лицо и выбросил его из круга. При этом ребенок получил удар по плечу, а также ударился коленом и головой о шезлонг. После этого охранник продолжил оскорблять россиянина на болгарском языке, и тыкать ему в лицо неприличным жестом со средним пальцем.

Наталья отвезла сына в больницу. Там мальчик прошел медицинское обследование. Врачи зафиксировали у пострадавшего гематомы. По приезду обратно в отель Доминик почувствовал себя плохо. У него повысилась температура и обострился невроз. Из-за случившегося ребенок начал бояться выходить на улицу.

Прибывшая на вызов в больницу болгарская полиция никаких мер предпринимать не стала. Факт избиения ребенка сотрудников местных правоохранительных органов не тронул. Полицейские сказали Наталье, чтобы та отправлялась писать заявление в участок. Когда женщина приехала в отделение, ей и вовсе заявили, чтобы она пришла завтра. Лишь настойчивые требования заставили полицию начать проверку произошедшего.

Подозреваемого охранника в отеле найти не удалось. Глава службы безопасности Harmony Suites Monte Carlo Александр Цветков помогать родителям пострадавшего Доминика отказался. Вместо этого он изо всех сил пытался выгородить своего подчиненного. Нужно отметить, что Токаж являются не обычными постояльцами. У пары в собственности находятся одни из апартаментов отеля. Марчин и Наталья владеют ими уже четыре года.

Мать Доминика намерена добиваться справедливого наказания для охранника, избившего ее сына. Она уже наняла адвоката. Между тем, Цветков местных стражей закона не боится, ведь он сам ранее возглавлял отделение полиции Солнечного Берега. Начальник охраны разговаривал с женщиной грубо и даже намекнул ей на то, что на камерах видеонаблюдения якобы ничего не зафиксировано. Хозяевами отеля Harmony Suites Monte Carlo являются крупные болгарские бизнесмены, обладающие исключительными правами на весь спектр услуг.