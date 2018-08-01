Пост о нелегальном сборе крови редкой группы для ребенка из Тюмени появился в Сети

Почетный донор России из Красноярска Владислав Власов сообщает, что данный пост является незаконным.

Ничего нового, очередной опасный фейк. Разумеется, ребенок, четвертая отрицательная группа - редкая, номер телефона, при звонке на который будут сняты средства, пишет Владислав.

Почетный донор рассказал, как отличить настоящее объявление от поддельного.

Наличие фамилии реципиента является обязательным условием. Кроме того, должна быть указана клиника, где можно сдать кровь. Единственный возможный телефон для подобного рода объявлений – телефон «Центра крови».