Рабочий получил травму при демонтаже рекламной конструкции в Екатеринбурге

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При демонтаже одной из рекламных конструкций в Екатеринбурге рабочий получил переломы руки и ребер. Разобраться в произошедшем и установить степень вины рабочего и работодателя предстоит сотрудникам правоохранительных органов.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 1 августа двое рабочих прибыли для демонтажа рекламной конструкции в районе улиц Щербакова-Лыжников в Екатеринбурге. Во время работ конструкция задела одного из работников, в результате чего он получил переломы руки и ребер. Пострадавшего доставили в больницу.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают в каких отношениях состоял пострадавший мужчина с нанявшей его организацией, объяснились и соблюдались ли правила техники безопасности.
Рабочий пройдет судебно-медицинское освидетельствование, после которого будет установлена степень тяжести полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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