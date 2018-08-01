Рабочий получил травму при демонтаже рекламной конструкции в Екатеринбурге

Утром 1 августа двое рабочих прибыли для демонтажа рекламной конструкции в районе улиц Щербакова-Лыжников в Екатеринбурге. Во время работ конструкция задела одного из работников, в результате чего он получил переломы руки и ребер. Пострадавшего доставили в больницу.