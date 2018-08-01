Работы по реконструкции стадиона «Юность» начались в Нижнем Тагиле

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Центральный стадион Нижнего Тагила в скором времени обновится как снаружи, так и внутри. По указанию врио главы города Владислава Пинаева начались работы по реконструкции стадиона «Юность».
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент идет восстановление входной группы, которая отражает историю стадиона и ряд известных спортсменов, выступавших на нем. Подрядная организация обязуется привести эту часть стадиона в порядок к 1 сентября. Одновременно с этим внутри происходит ремонт зала тяжелой атлетики, рабочие занимаются капитальной заменой кровли. Через некоторое время начнутся работы по фасаду здания.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», реконструкция началась по указу врио главы города Владислава Пинаева, который смог найти средства для начала работ. В планах администрации поэтапное обновление всех объектов стадиона «Юность».
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