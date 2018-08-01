Работы по реконструкции стадиона «Юность» начались в Нижнем Тагиле

На данный момент идет восстановление входной группы, которая отражает историю стадиона и ряд известных спортсменов, выступавших на нем. Подрядная организация обязуется привести эту часть стадиона в порядок к 1 сентября. Одновременно с этим внутри происходит ремонт зала тяжелой атлетики, рабочие занимаются капитальной заменой кровли. Через некоторое время начнутся работы по фасаду здания.