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Работы по реконструкции стадиона «Юность» начались в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работы по реконструкции стадиона «Юность» начались в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:40Общество
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