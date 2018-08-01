Трое молодых людей одновременно пропали в Екатеринбурге

28 июля 2018 года в Лечебном районе Екатеринбурга пропали трое молодых людей: двое парней и одна девушка.
Вечером в пятницу компания из четырех молодых людей отдыхала в Екатеринбурге. Ночью они вернулись дом №6 в переулке Волчанский. Утром один из друзей отправился на работу.
По нашей информации, они все вместе вышли на улицу. Связь с ними все поддерживали, в том числе Евгений, который ушел на работу. Все было хорошо. В районе 14:00 стал недоступен телефон Лизы. Примерно в это время их видели в магазине рядом с домом. После этого ребята перестали брать трубку. В районе девяти стали недоступны уже все, сообщила родственница одного из пропавших.
У девушки имеется пятилетняя дочь, которую она оставила у бабушки на выходные.
Правоохранительные органы проводят розыск молодых людей.
Всем, кто обладает информацией о том, где могут находиться эти люди, просьба позвонить в отдел полиции по номеру 356–42–06 или по телефону 02.
Также если вы видели молодых людей или знаете, где они могут находиться, просьба позвонить родственнице пропавшего. Ее номер: + 7 922 188 00 94.