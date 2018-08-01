Трое молодых людей одновременно пропали в Екатеринбурге

Вечером в пятницу компания из четырех молодых людей отдыхала в Екатеринбурге. Ночью они вернулись дом №6 в переулке Волчанский. Утром один из друзей отправился на работу.

По нашей информации, они все вместе вышли на улицу. Связь с ними все поддерживали, в том числе Евгений, который ушел на работу. Все было хорошо. В районе 14:00 стал недоступен телефон Лизы. Примерно в это время их видели в магазине рядом с домом. После этого ребята перестали брать трубку. В районе девяти стали недоступны уже все, сообщила родственница одного из пропавших.

У девушки имеется пятилетняя дочь, которую она оставила у бабушки на выходные.

Правоохранительные органы проводят розыск молодых людей.

Всем, кто обладает информацией о том, где могут находиться эти люди, просьба позвонить в отдел полиции по номеру 356–42–06 или по телефону 02.

Фото: E1.ru