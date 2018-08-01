«Целое море»: двор на ГГМ в Нижнем Тагиле затоплен водой несколько дней

Жильцы дома говорят, что после дождей в минувшие выходные вода до сих пор не уходит с придомовой территории. Водостой скрывает проезжую часть внутри двора и выезд из арки.

На выезде из двора через арку на Уральском проспекте, 64 — целое море, машина уходит до решетки радиатора, рассказал житель дома.

После попытки проезда через арку один из жителей дома повредил автомобиль. На транспортном средстве был вырван номерной знак и изогнута защита поддона авто. По мнению местных жителей, в воде могут находиться острые камни, дорога в арке неровная и требует ремонта.

Последствия попытки проезда привели к загибанию защиты и вырвало номерной знак. Судя по всему, в воде камни. Повезло, что номер зацепился за защиту и не остался в воде, поделился водитель.

Дорога в арке как после бомбежки. Там и без воды что-нибудь повредить можно. А море у нас тут постоянно — и весной, и летом после дождя. УК не шевелится, говорит один из жителей дома №64.

Проживающие в доме считают, вода застаивается во дворе, потому что колодец ливневой канализации расположен выше уровня проезжей части.

В это место по уклонам с трех дворов вода стекает, есть ливневый колодец, который все время забивается, да и то — он находится выше уровня дороги. Так что лужа вечная. Камней в ней нет, а вот расхождения между железобетонными плитами сантиметров 10-20. С каждым годом дорога во дворе все хуже, без лишней нужды стараюсь к подъезду не подъезжать, поделился мнением местный житель.