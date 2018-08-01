Уралец пойдет под суд за незаконную добычу скального грунта на 14 млн руб.

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В Каменском районе 34-летний замдиректора ООО «Городок +» попадет под суд за обвинение в незаконной добыче полезных ископаемых и получении дохода в размере более 14 млн рублей.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Следствие уверено, что обвиняемый, не имея государственного разрешения, занимался добычей скального грунта магнетических пород в карьере близ поселка Мартюш Каменского района. В дальнейшем грунт при помощи сторонних лиц был доставлен на территорию металлургического завода.
По итогам незаконной деятельности обвиняемый получил доход более 14 млн рублей, что классифицируется как «особо крупный размер».
Согласно законодательству, скальный грунт является общераспространенным полезным ископаемым Среднего Урала и его добыча ведется после получения специального государственного разрешения – лицензии на пользование недрами.
Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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