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Уралец пойдет под суд за незаконную добычу скального грунта на 14 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уралец пойдет под суд за незаконную добычу скального грунта на 14 млн руб.

Сегодня, 08:30Общество
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