Восстановленные баллы свердловских выпускников не появились на портале ЕГЭ

Зачисление во многих вузах начнется 2 августа, однако количество баллов в федеральном информационном реестре у выпускников Свердловской области, которым удалось оспорить оценки за эссе в ЕГЭ по английскому языку, на 1 августа еще не исправлено.

При зачислении информация о результатах экзаменов выпускников берется в Федеральном информационном реестре, исправить ее обещали еще на прошлой неделе, но на 1 августа ничего изменено не было. В Москве отвечают, что давно все отправили.

По словам учителя английского языка высшей квалификационной категории Елены Антропянской, родители двух учеников, которым подняли баллы за эссе по английскому языку, взяли письменное объяснение сложившейся ситуации для предоставления его в университет. Однако на выданных документах нет даже печати.

В вузах РФ знают о скандале с результатами ЕГЭ по английскому языку, но сделать ничего не могут.