Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Восстановленные баллы свердловских выпускников не появились на портале ЕГЭ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
255387 deputati obldumi sdayut ege po matematike kurgan ege vidacha dokumentov 250x0 5472.3648.0.0

Восстановленные баллы свердловских выпускников не появились на портале ЕГЭ

Сегодня, 16:40Общество
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Как адаптировать ребенка к детскому саду?
ЕВРАЗ НТМК был включён в «черный список» Роспотребнадзора