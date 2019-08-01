Альберт Худоян требует наказать за клевету адвокатов Самиева и Говядина

Так, эти люди утверждают, что некий адвокат Худояна «Ашот» угрожал Говядину и Самиеву. В ответ на это юристы Худояна готовят иск в суд по делу о клевете.

Как сообщает издание «Новые известия», в случае судебных разбирательств ответить придется не только адвокатам владельцев Mansfield, но и СМИ, в которых были опубликованы материалы. В частности, в материалах фигурирует имя адвоката Валерия Волоха.

Юристы Худояна уверены, что во всех опубликованных статьях нет ни капли правды. А особенно история с адвокатом «Ашотом», который, якобы, угрожал Самиеву и Говядину – чистый вымысел. Защитники отмечают, что информацию могли распространить адвокаты Говядина и Самиева для того, чтобы оклеветать Худояна и еще больше надавить на него.

Стоит напомнить, что раньше говядин уже пытался обманом выманить у Худояна деньги в ходе допроса в кабинете следователя: он прямым текстом потребовал 100 миллионов долларов.

На сфабрикованность статьи указывает целый ряд факторов. Особенно то, что среди адвокатов Худояна нет ни одного человека с именем Ашот. Теперь же разбираться в этом запутанном деле придется судьям.

Примечательно, но в материале также говорится о непроцессуальных связях Худояна с влиятельными сотрудниками Генеральной прокуратуры и Следственного департамента МВД РФ. Тогда появляется логичный вопрос: почему, имея связи в таких структурах, Худоян не может добиться рассмотрения жалобы о грубых нарушениях закона? Почему тогда прокуратура Москвы поддерживает ходатайство о заключении Худояна под стражу по обвинению в экономических преступлениях. Если разобраться, то становится ясно, что покровителей из Генеральной прокуратуры и Следственного департамента у него нет. Поэтому все, о чем говорится в статье – ложь.