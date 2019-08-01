Четверть россиян потеряла доверие к телевидению

Уменьшилось и число россиян, получающих информацию с помощью ТВ, – с 94% до 72%. Тем не менее для большинства жителей страны телевидение остается основным источником информации. Новости россияне узнают по «России 1» и «Первому каналу», однако популярность данных каналов снизилась с 57% до 48% и с 72% до 47%.