Четверть россиян потеряла доверие к телевидению

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Исследование «Левада-центра» показало, что только 54% жителей России доверяют телевидению. За десять лет данный показатель снизился на 25%.
Уменьшилось и число россиян, получающих информацию с помощью ТВ, – с 94% до 72%. Тем не менее для большинства жителей страны телевидение остается основным источником информации. Новости россияне узнают по «России 1» и «Первому каналу», однако популярность данных каналов снизилась с 57% до 48% и с 72% до 47%.
На втором и третьем местах среди источников информации для россиян стали соцсети и интернет-издания (34% и 32%).
Статистика составлена по результатам опроса 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше.
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