Екатеринбург вошел в число городов с самыми плохими дорогами
Сегодня, 19:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Агентство Zoom Market составило список 25 городов России с самыми плохими дорогами, Екатеринбург оказался на 15-м месте.
Сюжеты: Екатеринбург
Агентство опросило три тысячи жителей, при этом 56% горожан ответили, что не имеют собственного автомобиля.
На первом месте в рейтинге находится Челябинск, на втором – Махачкала, на третьем – Омск. Замыкают список городов с самыми плохими дорогами Казань, Краснодар и Москва.
Директор агентства Андрей Штыров отметил, что плохие дороги являются одной из самых раздражающих проблем для россиян.
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