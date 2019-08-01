Екатеринбург вошел в число городов с самыми плохими дорогами

Агентство опросило три тысячи жителей, при этом 56% горожан ответили, что не имеют собственного автомобиля.

На первом месте в рейтинге находится Челябинск, на втором – Махачкала, на третьем – Омск. Замыкают список городов с самыми плохими дорогами Казань, Краснодар и Москва.