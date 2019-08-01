Нижний Тагил оказался на 143-м месте по качеству услуг ЖКХ

Рейтинг составлен по оценке жителей города. На первом месте среди городов оказался Ейск, он набрал 6,9 балла из 10 возможных. Вторую строку заняла Тюмень, третью — Нижневартовск. Замыкает десятку лидеров город Владимир.

В тройку российских городов с худшими показателями услуг ЖКХ вошли Шахты, Каменск-Шахтинский и Архангельск.