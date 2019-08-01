Нижний Тагил оказался на 143-м месте по качеству услуг ЖКХ
Сегодня, 10:16ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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«Домофонд» составил рейтинг 200 городов России по качеству услуг ЖКХ, Нижний Тагил занял 143-е место.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейтинг составлен по оценке жителей города. На первом месте среди городов оказался Ейск, он набрал 6,9 балла из 10 возможных. Вторую строку заняла Тюмень, третью — Нижневартовск. Замыкает десятку лидеров город Владимир.
В тройку российских городов с худшими показателями услуг ЖКХ вошли Шахты, Каменск-Шахтинский и Архангельск.
Помимо Нижнего Тагила в списке оказались и другие города Свердловской области: Екатеринбург занял 71 место, Каменск-Уральский — 100, Новоуральск — 135, Серов — 176 место.
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