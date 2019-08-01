Полицейским из Каменска-Уральского, подозреваемых в пытках детей, предъявят обвинение
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет намерен предъявить обвинение четверым полицейским из Каменска-Уральского, которые обвиняются в пытках детей. Об этом сообщил депутат Андрей Альшевских.
Из ответа депутату руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского следует, что ранее полицейские были допрошены в качестве подозреваемых по уголовному делу.
Уголовное дело в отношении правоохранителей было возбуждено год назад. Родители подростков, которых полицейские задержали по подозрению в краже, обвинили сотрудников ОП №24 в пытках. В частности в том, что молодых людей вывозили в лес и заставляли копать ямы.
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