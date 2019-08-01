Пригородная прокуратура подтвердила смену начальства

Игорь Вейс подал в отставку с должности прокурора Пригородного района Свердловской области, сообщил TagilCity.ru его заместитель Павел Ашеев. Ашеев добавил, что на данный момент исполняет обязанности главы ведомства, но официального назначения ещё не было.

Напомним, 9 июля полиция Нижнего Тагила остановила Игоря Вейса на Opel Astra, заподозрив, что он управляет авто в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Позже АН «Между строк» сообщило, что Игорь Вейс подал в отставку, а временно исполняющим обязанности прокурора Пригородного района назначили Павла Ашеева.