Пригородная прокуратура подтвердила смену начальства

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Игорь Вейс подал в отставку с должности прокурора Пригородного района Свердловской области, сообщил TagilCity.ru его заместитель прокурора Павел Ашеев. Он добавил, что на данный момент исполняет обязанности главы ведомства, однако официального назначения ещё не было.
Сюжеты: Эксклюзив, Пригород
Игорь Вейс подал в отставку с должности прокурора Пригородного района Свердловской области, сообщил TagilCity.ru его заместитель Павел Ашеев. Ашеев добавил, что на данный момент исполняет обязанности главы ведомства, но официального назначения ещё не было.
Напомним, 9 июля полиция Нижнего Тагила остановила Игоря Вейса на Opel Astra, заподозрив, что он управляет авто в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Позже АН «Между строк» сообщило, что Игорь Вейс подал в отставку, а временно исполняющим обязанности прокурора Пригородного района назначили Павла Ашеева.
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