Приговор Юдину по делу об истязании детей обжаловали прокуратура и адвокаты

Судья Пригородного райсуда Нижнего Тагила Евгения Мулькова назначила Юдину наказание в виде четырех лет условного срока с испытательным сроком на три года. Прокуратура Пригородного района и территориальное управление по соцполитике сочли приговор слишком мягким и подали апелляционную жалобу. Адвокаты Юдина считают, что приговор, наоборот, необоснованно жесткий.

Напомним, совладелец провайдера «Планета» Юрий Юдин признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Один из сотрудников Юрия утверждал, что руководитель публично выпорол розгами его несовершеннолетнего сына. Перед приговором в сети появилось видео, где Юдин избивает детей, бьет несовершеннолетнего током и морально подавляет волю ребенка.