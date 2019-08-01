Роспотребнадзор Свердловской области забраковал 40% табачных изделий

Всего с начала года было проверено 9 тысяч 701 пачка сигарет российского и импортного производства. Из них забраковано 4 тысячи 386 пачек, 2 тысячи 855 из них — импортные сигареты.

Также специалисты Роспотребнадзора проверили 1 тысячу 210 объектов по продаже табака и других предприятий. Среди 210 из них было выявлено 400 нарушений. Было выписано штрафов на 3,4 млн рублей, составлено 268 протоколов. К самым распространённым нарушениям относятся отсутствие знаков о запрете курения, продажа табака на расстоянии менее 100 м от школ и без перечня продукции, нарушение запрета курения на рабочих местах.