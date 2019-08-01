В аэропорту Екатеринбурга начали действовать электронные посадочные талоны
Сегодня, 13:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На внутрироссийские рейсы в аэропорту Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны, сообщает пресс-служба аэропорта.
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Для получения электронного талона пассажир должен пройти регистрацию на рейс онлайн. С таким талоном можно пройти в чистую зону аэропорта и в салон самолета, приложив устройство, на которое он загружен к сканеру.
Однако пассажирам следует обратить внимание на то, что перед путешествием нужно проверить, доступна ли данная услуга у авиакомпании, осуществляющей рейс. Кроме того, багаж необходимо сдать на стойке регистрации.
Если пассажир не захочет воспользоваться электронным талоном, то возможность использования бумажного варианта сохраняется.
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