В аэропорту Екатеринбурга начали действовать электронные посадочные талоны

Для получения электронного талона пассажир должен пройти регистрацию на рейс онлайн. С таким талоном можно пройти в чистую зону аэропорта и в салон самолета, приложив устройство, на которое он загружен к сканеру.

Однако пассажирам следует обратить внимание на то, что перед путешествием нужно проверить, доступна ли данная услуга у авиакомпании, осуществляющей рейс. Кроме того, багаж необходимо сдать на стойке регистрации.