В Екатеринбурге заложили первый камень Академии волейбола
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в торжественной закладке первого камня в строительство Академии волейбола Николая Карполя.
Информацию о событии разместил на своей странице в Инстаграм Евгений Куйвашев. Он отметил, что начало строительства – знаковое событие в мире уральского спорта.
В спорткомплексе будут тренерский блок, медпункт, учебные аудитории, общежитие и столовая. Окончание строительства запланировано в 2020 году, Академию возведут специально к Универсиаде-2023.
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Знаковое событие в мире уральского спорта. Сегодня заложили камень, символизирующий начало строительства «Академии волейбола Николая Карполя». Решение о появлении такого спортивного комплекса появилось еще несколько лет назад, но дополнительный импульс проекту придало решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года. Академия станет одним из объектов Универсиады, а затем будет долгие годы готовить волейболистов и волейболисток. ⠀ Это не просто спортивный зал: тут будут тренерский блок, медпункт, учебные аудитории, общежитие, столовая для спортсменов. ⠀ Волейбол — особый вид спорта для Свердловской области. У нас есть известная на весь мир команда «Уралочка». И Николай Васильевич Карполь, самый титулованный волейбольный тренер планеты, — это тоже наш легендарный бренд. Прекрасно, что в Екатеринбурге появится его академия.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)