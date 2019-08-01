В Нижнем Тагиле закрыт незаконный магазин автомасел

Суд обязал закрыть автомагазин, расположенный в жилом доме на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В магазине на разлив продаются автомасла и друге легковоспламеняющиеся смеси. По законодательству продажа таких жидкостей возможна лишь в отдельно стоящих зданиях.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал хозяина магазина прекратить продажу огнеопасных жидкостей. Однако собственник несколько раз передавал помещение другим лицам и отказывался сообщать информацию о них. Тогда прокурор вновь обратился в суд для того, чтобы ограничить хозяина магазина в передаче торговой точки в аренду. Суд также удовлетворил это требование.
Напомним, что жильцы дома на Октябрьской революции больше года добивались закрытия магазина «Liqui Moly». В июле 2018 года в магазине прошла проверка, которая выявила нарушения противопожарной безопасности. В адрес хозяина торговой точки было направлено заявление в суд об устранении замечаний, однако в начале 2019 года магазин переехал в соседнее здание.