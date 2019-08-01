В Нижнем Тагиле закрыт незаконный магазин автомасел

В магазине на разлив продаются автомасла и друге легковоспламеняющиеся смеси. По законодательству продажа таких жидкостей возможна лишь в отдельно стоящих зданиях.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал хозяина магазина прекратить продажу огнеопасных жидкостей. Однако собственник несколько раз передавал помещение другим лицам и отказывался сообщать информацию о них. Тогда прокурор вновь обратился в суд для того, чтобы ограничить хозяина магазина в передаче торговой точки в аренду. Суд также удовлетворил это требование.