В России число невыездных жителей увеличилось на 1 млн человек
Сегодня, 20:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Число невыездных россиян с начала этого года увеличилось на 1 млн человек, сообщает РБК.
К 1 июля 2019 года приставы запретили выезд за границу 3,58 млн россиян, в начале года их число составляло 2,6 млн человек.
Самый большой прирост числа должников отмечается в Центральном, Приволжском, Южном федеральном округах.
Общая сумма долга невыездных россиян составила 1,47 трлн рублей. За полгода жители страны погасили 44,5 млрд рублей.
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