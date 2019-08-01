В России выплаты контрактникам увеличатся на 50%

Надбавку будут получать солдаты, матросы, сержанты и старшины. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также 30% надбавки будут получать военные водители категорий C, D и CE. Планируется, что выплата за наем жилья будет увеличена прапорщикам и сержантам.