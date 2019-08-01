В России выплаты контрактникам увеличатся на 50%

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С 1 сентября ряд категорий контрактников будет ежемесячно получать надбавку к содержанию в 50%, сообщает РИА «Новости».
Надбавку будут получать солдаты, матросы, сержанты и старшины. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также 30% надбавки будут получать военные водители категорий C, D и CE. Планируется, что выплата за наем жилья будет увеличена прапорщикам и сержантам.
Шойгу отметил, что данные меры способствуют увеличению социальной защищенности младшего состава служащих по контракту.
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