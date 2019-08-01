В Свердловской области до 2022 года построят и реконструируют 24 школы

Всего до 2022 года, в том числе в рамках нацпроекта «Образование», в регионе запланировано открытие и реконструкция 24 образовательных учреждений.

Новые школы откроются в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. В Сухом Логу в школе № 7 в этом году будет построена столовая, в гимназии № 11 Нижнего Тагила – спортзал. Также запланировано введение в эксплуатацию школы № 1 в Екатеринбурге, реконструкция двух школ в Верхней Пышме.

В 2020 году планируется завершить работы на десяти объектах, в 2021 году – на семи.