В Свердловской области до 2022 года построят и реконструируют 24 школы
Сегодня, 17:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2019 году в Свердловской области примут учеников семь школ. На это выделены 5,6 млрд рублей, сообщает департамент информационной политики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Всего до 2022 года, в том числе в рамках нацпроекта «Образование», в регионе запланировано открытие и реконструкция 24 образовательных учреждений.
Новые школы откроются в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. В Сухом Логу в школе № 7 в этом году будет построена столовая, в гимназии № 11 Нижнего Тагила – спортзал. Также запланировано введение в эксплуатацию школы № 1 в Екатеринбурге, реконструкция двух школ в Верхней Пышме.
В 2020 году планируется завершить работы на десяти объектах, в 2021 году – на семи.
Среди ОУ три строятся в рамках нацпроекта «Образование». Это школы в Каменске-Уральском, Ревде и Невьянске.
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