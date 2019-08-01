В Свердловской области выберут оператора Единой социальной карты
Сегодня, 14:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области поручил ускорить работу над внедрением Единой социальной карты, сообщает департамент информполитики региона.
Конкурс на определение оператора, который займется выпуском карты, будет объявлен в ближайшее время. Об это заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов. Также он пояснил, что все юридические вопросы, связанные с запуском карты, решены, и внесены изменения в нормативные акты.
Обеспечение свердловчан Единой социальной картой планируется к 2021 году. Уже сейчас льготники могут написать заявление о переводе выплат на Единую социальную карту.
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