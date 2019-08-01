В Свердловской области выберут оператора Единой социальной карты

Конкурс на определение оператора, который займется выпуском карты, будет объявлен в ближайшее время. Об это заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов. Также он пояснил, что все юридические вопросы, связанные с запуском карты, решены, и внесены изменения в нормативные акты.