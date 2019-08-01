В Свердловской области снизили тарифы на вывоз мусор

ФАС завершила мониторинг ценообразования на услуги вывоза ТКО и выявила нарушения в 16 регионах России, в числе которых оказалась Свердловская область.

По итогам разбирательств в регионе МУП «Спецавтобаза» снизила тариф на 30,85%, ООО «Рифей» и ООО «Экотехсервис» — на 16,8%. С 1 сентября этого года стоимость услуг на 30,8% снизит ООО «ТБО «Экосервис».