В Свердловской области снизили тарифы на вывоз мусор

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Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения законодательства при определении тарифов на вывоз мусора в Свердловской области
ФАС завершила мониторинг ценообразования на услуги вывоза ТКО и выявила нарушения в 16 регионах России, в числе которых оказалась Свердловская область.
По итогам разбирательств в регионе МУП «Спецавтобаза» снизила тариф на 30,85%, ООО «Рифей» и ООО «Экотехсервис» — на 16,8%. С 1 сентября этого года стоимость услуг на 30,8% снизит ООО «ТБО «Экосервис».
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