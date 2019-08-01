Задержанному за убийство лидера киргизов в Екатеринбурге был запрещен въезд в Россию

Обвиняемый отсидел в колонии 12 лет. После этого его экстрадировали из России. Срок Эгембердиев получил в 2008 году, когда судили группировку вора в законе Самата. На протяжении десяти лет группировка занималась крышеванием киргизов и узбеков, торговавших на рыночном комплексе «Таганский ряд» и на «Овощебазе № 4».