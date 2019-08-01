Задержанному за убийство лидера киргизов в Екатеринбурге был запрещен въезд в Россию
Сегодня, 16:14ОбществоФото: сайт правозащитной организации «Правовая основа»
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Зарылбеку Эгембердиеву, который задержан по подозрению в убийстве главы лидера кыргызской диаспоры, был запрещен въезд в Россию до 2026 года. Ранее он отбывал срок в колонии № 5 Нижнего Тагила, сообщает Znak со ссылкой на ГУФСИН.
Сюжеты: Екатеринбург
Обвиняемый отсидел в колонии 12 лет. После этого его экстрадировали из России. Срок Эгембердиев получил в 2008 году, когда судили группировку вора в законе Самата. На протяжении десяти лет группировка занималась крышеванием киргизов и узбеков, торговавших на рыночном комплексе «Таганский ряд» и на «Овощебазе № 4».
После экстрадиции из России Эгембердиев пожил какое-то время в Киргизии, но затем вновь вернулся на Урал.
Напомним, что глава общественной организации «Кыргызстан — Урал» Камчыбек Каримов был убит 2 июля в Екатеринбурге у своего дома. При нем находилась крупная сумма денег. Двух подозреваемых полицейские арестовали сразу, Зарылбека Эгембердиева задержали 20 июля в Копейске.
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