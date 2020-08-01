Конкурс по строительству автодороги между Екатеринбургом и Казанью отменили

Конкурс объявило ООО «Автодор-Инвест». В компании отмену конкурса объяснили необходимостью внесения в документацию корректировок. Предпроектные работы собирались провести для получения сведений о прогнозируемой интенсивности движения транспорта на автодороге, а также возможности платного и бесплатного передвижения по ней.