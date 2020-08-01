Конкурс по строительству автодороги между Екатеринбургом и Казанью отменили
Сегодня, 12:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Конкур на проведение предпроектных работ по строительству скоростной автодороги Казань — Екатеринбург отменен, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Конкурс объявило ООО «Автодор-Инвест». В компании отмену конкурса объяснили необходимостью внесения в документацию корректировок. Предпроектные работы собирались провести для получения сведений о прогнозируемой интенсивности движения транспорта на автодороге, а также возможности платного и бесплатного передвижения по ней.
Трасса должна быть проложена по кратчайшему маршруту от Казани до столицы Урала. Стоимость проекта — 114,75 миллиона рублей. Итоги конкурса должны были подвести 5 августа.
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