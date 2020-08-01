Путин подписал закон, разрешающий вырубку леса на Байкале для новых дорог

Согласно документу землям, где произрастают леса, можно изменять статус для строительства дорог различного типа, аэропортов. Это позволит производить вырубку деревьев. Кроме того, во время строительства объектов отменяются выводы экологической экспертизы. Озеро Байкал является объектом природного наследия ЮНЕСКО. По закону при строительстве озеро выведут из-под целого ряда экологических ограничений на срок до 31 декабря 2024 года. Правительство установит перечень объектов, ради которых разрешат рубить леса на Байкале.