В Екатеринбурге демонтировали посвященный «стоянию на Драме» арт-объект

Она отметила, что установка арт-объекта в виде падающего забора была полностью согласована банком с администрацией города. Несмотря на это, через несколько часов после его установки неизвестные люди демонтировали его. По словам Прытковой, по факту незаконного сноса написано заявление в полицию.

Напомним, в мае 2019 года в Екатеринбурге в течение недели проходили стихийные митинги против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. В результате были задержаны около 100 человек, которые получили административные аресты или штрафы. Власти в итоге провели общественный опрос, который показал, что екатеринбужцы хотят видеть новый храм на месте бывшего Уральского приборостроительного завода.