В Екатеринбурге демонтировали посвященный «стоянию на Драме» арт-объект
Сегодня, 21:50ОбществоФото: страница Александры Прытковой в Facebook
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В Екатеринбурге спустя несколько часов после установки был демонтирован арт-объект, посвященный прошлогодним протестам в сквере у Театра драмы. Об на своей странице в соцсети рассказала руководитель PR-службы банка «Точка» Александра Прыткова.
Сюжеты: Екатеринбург
Она отметила, что установка арт-объекта в виде падающего забора была полностью согласована банком с администрацией города. Несмотря на это, через несколько часов после его установки неизвестные люди демонтировали его. По словам Прытковой, по факту незаконного сноса написано заявление в полицию.
Напомним, в мае 2019 года в Екатеринбурге в течение недели проходили стихийные митинги против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. В результате были задержаны около 100 человек, которые получили административные аресты или штрафы. Власти в итоге провели общественный опрос, который показал, что екатеринбужцы хотят видеть новый храм на месте бывшего Уральского приборостроительного завода.
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