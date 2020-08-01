В Екатеринбурге станция скорой помощи получила восемь новых спецмашин
Сегодня, 21:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге появились восемь новых автомобилей скорой помощи. Их в качестве благотворительности передал городу Фонд святой Екатерины, сообщила пресс-служба администрации города.
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В Фонде отметили, что ранее уже были привезены 10 машин, остальные восемь прибыли в уральскую столицу 31 июля и 1 августа. Всего закуплено 30 машин на общую сумму 134 миллиона рублей.
Спецмашины будут переданы станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса. На дежурство они выйдут через неделю, после установки оборудования и регистрации в ГИБДД.
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