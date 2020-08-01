В Нижнем Тагиле завершен опрос о месте для размещения стелы «Город трудовой доблести»

Завершено народное голосование за определение места, где расположат стелу в честь присвоения Нижнему Тагилу почетного звания.

44% голосов было отдано за площадь у железнодорожного вокзала. В мэрии города решили реконструировать площадь. За размещение стелы на круговом движении по проспектам Строителей-Мира проголосовали 36% человек, за пересечение улиц Заводская-Красногвардейская — 20%.