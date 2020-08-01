В Нижнем Тагиле завершен опрос о месте для размещения стелы «Город трудовой доблести»
Сегодня, 15:06ОбществоФото: TagilCity.ru
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Тагильчане выбрали место, где установят стелу «Город трудовой доблести» и памятник труженикам тыла, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Завершено народное голосование за определение места, где расположат стелу в честь присвоения Нижнему Тагилу почетного звания.
44% голосов было отдано за площадь у железнодорожного вокзала. В мэрии города решили реконструировать площадь. За размещение стелы на круговом движении по проспектам Строителей-Мира проголосовали 36% человек, за пересечение улиц Заводская-Красногвардейская — 20%.
Памятник труженикам тыла установят в Пионерском сквере, за него голоса отдал 51%. За сквер Рабочей молодежи проголосовало 49%.
Проголосовать могли все жители города. Опрос стартовал 21 июля.
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