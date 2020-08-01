Жители Черноисточинска вышли на митинг против строительства вышки сотовой связи
Сегодня, 19:50ОбществоФото: участник митинга Андрей
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 1 августа, в поселке Черноисточинск состоялся митинг против возведения вышки-ретранслятора сотовой связи. В акции приняли участия около 30 человек.
Сюжеты: Эксклюзив, Пригород
По мнению местных жителей, вышка, принадлежащая сотовому оператору «Мотив», построена незаконно, а ее близкое расположение к жилым домам может негативно сказаться на здоровье людей и животных.
Один из участников акции рaссказал, что 24 июля была сделaна экспертиза, и вышку признали объектом кaпитального строительства. При этом необхoдимой разрешительной докумeнтации нет. В этом же зaключении говорится, что объект являeтся самовольной пострoйкой.
Жители Черноисточинска обратились с жалобами в прокуратуру, а также написали письмо губернатору, однако ответов пока не получили. Сейчас возведение вышки уже подходит к концу.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей