ДТП с такси и смерть гендиректора КРК «Уралец». Итоги дня в Свердловской области

Турист из Екатеринбурга рассказал, как на данный момент обстоит ситуация в курортном городе Турции, вблизи которого бушуют лесные пожары. Туристы заметили горящие очаги в горах, однако не было видно, чтобы кто-то их тушил. Турист рассказал, что у него с балкона был вид на горящий склон. На следующий день ничего не изменилось, лишь огонь переместился ближе. Через некоторое время появились вертолеты, которые начали тушить пожары. Воду брали прямо из моря. Из-за отсутствия ветра дым от пожара до пляжа не дошел. Мужчина отметил, что представители туроператора не сообщили, что будут делать, если огонь спустится с гор.
Скончался генеральный директор КРК «Уралец» и ледовой арены имени Александра Козицына в Екатеринбурге Андрей Синецкий. Ему было 40 лет. Точная причина смерти Синецкого на данный момент неизвестна. Дату и адрес прощания планируется назвать 2 августа. Известно, что гендиректор «Уральца» имел проблемы со здоровьем.
В Екатеринбурге произошло ДТП, после которого пассажирка такси оказалась в больнице. Виновником аварии стал 34-летний водитель автомобиля Range Rover. На перекрестке с улицы Крауля он проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил такси — автомобиль Volkswagen Polo. Пассажирка получила ушиб грудной клетки. Также водителя Range Rover будет привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.
11-летнего ребенка, который ехал на велосипеде на улице Вагоностроителей в Нижнем Тагиле, сбил 43-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис». Причиной аварии стало то, что мальчик ехал на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате он получил перелом основания черепа, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и был в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную городскую больницу. Также в момент ДТП на нем отсутствовала защитная экипировка, которая могла защитить ребенка от серьезных повреждений. По словам водителя, он пытался остановить машину, но избежать наезда не удалось.