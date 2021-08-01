Общая парковка у «Центра гигиены и эпидемиологии» в Тагиле вновь закрыта тросами

Общая парковка у «Центра гигиены и эпидемиологии» в Тагиле вновь закрыта тросами
Общая парковка у «Центра гигиены и эпидемиологии» в Тагиле вновь закрыта тросами
Сегодня, 17:03ОбществоФото: «Тагил без ям» во "Вконтакте"
Председатель общественной организации «Тагил без ям» Никита Чапурин намеревается писать заявление в полицию, а также руководству Нижнетагильского филиала Роспотребнадзора о незаконном ограждении парковочной территории на улице Октябрьской революции, 86 в Нижнем Тагиле.

Недавно около «Центра гигиены и эпидемиологии» на время выходных вновь появился трос, ограждающий въезд автомобилей на бесплатную общественную парковку. В ходе беседы с охранником было выяснено, что трос появился по указанию главного врача — Ромашиной Елены Николаевны.

Ни себе, ни людям это называется. То есть мы сами в выходные не паркуемся, не приезжаем сюда, но и людям мы не дадим парковаться и заезжать, вот и всё. Это какой-то чёртов бред,возмущается общественник.

Видео:Публичная кадастровая карта. «Тагил без ям»

Тагильчанин, вооружившись бокорезами, перерезал трос, убрав ограждение. Также он собирается писать заявление на руководство ФБУЗ в Роспотребнадзор и в полицию.

По данному факту будет направлено заявление региональному руководству Роспотребнадзора. В полицию напишу заявление, если тросик появится вновь,сообщил Чапурин.

Фото:Публичная кадастровая карта. «Тагил без ям»

На кадастровой карте справа красной чертой отмечены границы территории центра. Синим флажком обозначена парковка, которая находится вне территории и является частью муниципалитета. Исходя из этих данных, такие действия со стороны руководства учреждения подпадают под статью КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка или части земельного участка.

Напомним, парковочные места около ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» уже были ограждены 10 июля 2021 года двумя тросами. Тогда Чапурин также снял тросы с помощью бокорезов.

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Нижний ТагилЭксклюзив
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