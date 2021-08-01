Разлучили в детдоме: две сестры из Нижнего Тагила ищут брата

Разлучили в детдоме: две сестры из Нижнего Тагила ищут брата
Разлучили в детдоме: две сестры из Нижнего Тагила ищут брата
Сегодня, 17:41ОбществоФото: 1МI
Две сестры из Нижнего Тагила пытаются разыскать родного брата, с которым их разлучили в доме малютки.

Детство девушек прошло в детском доме №5 из-за постоянно пьющих родителей. Совсем недавно они узнали, что у них был брат. При выпуске из учреждения им дали документы, в которых было сказано, что из семьи изъяли не двух, а трёх детей.

Когда мы узнали, что у нас есть брат, мы были шокированы! Нам же никто об этом не рассказывал. У нас сразу появилось желание его найти, рассказывают сестры «КП-Екатеринбург».

Сестры сообщили, что брата перевели из дома ребенка в детский дом №3. А затем его усыновили.

Когда девочек забрали от родителей, старшей было 5 лет, младшей 3, а братик только что родился.

С этого времени девочки жили в детском доме, их навещала бабушка по маминой линии и забирала их на выходные. Взять опеку над детьми ей не позволяли ввиду её болезни.

Тагильчанок даже пыталась усыновить семья из Америки, но девочек там не приняли и вернули на Родину.

За все это время, сестры обращались в различные организации, писали объявления в поисковых группах в социальных сетях. Но пока результата так и не добилась.

Фото:«КП-Екатеринбург»

В настоящее время сестры живут в Нижнем Тагиле, старшей из девушек 30 лет, другой 28. У каждой из них своя семья, дети. Они не отчаиваются и верят, что однажды найдут своего брата.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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