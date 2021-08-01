Разлучили в детдоме: две сестры из Нижнего Тагила ищут брата

Детство девушек прошло в детском доме №5 из-за постоянно пьющих родителей. Совсем недавно они узнали, что у них был брат. При выпуске из учреждения им дали документы, в которых было сказано, что из семьи изъяли не двух, а трёх детей.
Когда мы узнали, что у нас есть брат, мы были шокированы! Нам же никто об этом не рассказывал. У нас сразу появилось желание его найти, рассказывают сестры «КП-Екатеринбург».
Сестры сообщили, что брата перевели из дома ребенка в детский дом №3. А затем его усыновили.
Когда девочек забрали от родителей, старшей было 5 лет, младшей 3, а братик только что родился.
С этого времени девочки жили в детском доме, их навещала бабушка по маминой линии и забирала их на выходные. Взять опеку над детьми ей не позволяли ввиду её болезни.
Тагильчанок даже пыталась усыновить семья из Америки, но девочек там не приняли и вернули на Родину.
За все это время, сестры обращались в различные организации, писали объявления в поисковых группах в социальных сетях. Но пока результата так и не добилась.
В настоящее время сестры живут в Нижнем Тагиле, старшей из девушек 30 лет, другой 28. У каждой из них своя семья, дети. Они не отчаиваются и верят, что однажды найдут своего брата.