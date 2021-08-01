Спасти Выйско-Никольский собор попросили Росселя тагильские краеведы

Краеведы Нижнего Тагила обратились к сенатору и президенту Международного Демидовского фонда Эдуарду Росселю с просьбой спасти Выйско-Никольский собор от сноса, который находится в микрорайоне Выя.

Узнав о том, что администрация Нижнего Тагила собирается очистить от построек территорию воинской части на улице Фрунзе, краеведы города выступили против. Среди зданий, которые подлежат сносу, оказалось здание, ранее принадлежавшее Выйско‐Никольскому храму. В XIX веке это был дом священнослужителя собора‐усыпальницы Демидовых. Во времена СССР в нём располагалась военная прокуратура. Председатель Нижнетагильского клуба краеведов Алексей Хлопотов написал обращение к Росселю с просьбой спасти здание от сноса. Об этом Хлопотов рассказал АН «Между строк». В администрации города сообщили, что владелец здания бывшей военной прокуратуры не установлен. Данные о постройке в Едином государственном реестре недвижимости, реестре федерального имущества, а также в реестре государственной собственности области не указаны. Кроме того, в мэрии сообщили, что здание не является объектом культурного наследия, поэтому оно надлежит сносу как бесхозное имущество. Воинская часть на Вые прекратила свою работу в начале 2000-х. На момент передачи в областную собственность территория не охранялась, здания находились в полуразрушенном состоянии. Мэрия Нижнего Тагила планирует построить на месте военного городка спортивный комплекс. Напомним, Эдуард Россель, посетив найденное за ДК «Юбилейный» захоронение, заявил, что на месте бывшей воинской части построят храм. Разработка проекта храма будет финансироваться Международным Демидовским фондом. От процветания до разрушения. История Выйско-Никольской церкви в Нижнем Тагиле

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