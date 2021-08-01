Спрятанный эмбрион, деньги политиков и автоподставы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Тагильские политики, претендующие на места в Госдуме и ЗакСО, начали проходить регистрацию в качестве кандидатов. Уже получили удостоверения пять кандидатов в федеральные депутаты и один — в региональные.
Досье на выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на осенних выборах мы обновляем еженедельно - ищите новые факты о предвыборных высказываниях и политических союзах накануне выборов 19 сентября.
Среди кандидатов в свердловское Заксобрание больше всего денег получил в свой избирательный фонд Владимир Радаев — действующий депутат, представитель ЕВРАЗ НТМК и кандидат от Тагилстроевского одномандатного округа. Миллион рублей на счету кандидата — собственные средства Радаева. Кстати, листовки политика, который планирует сохранить свое кресло в ЗакСО, уже стали объектом насмешек в телеграм-каналах города из-за не всегда уместного размещения.
Тем временем «Единая Россия» уже потратила более 19 млн рублей на печать агитационных материалов в поддержку кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области. Напомним, все новости о грядущих выборах мы собираем в специальном сюжете, который также можно найти в меню на главной странице сайта.
Бывший топ-менеджер ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, который также является депутатом ЗакСО, стал самым богатым среди политических коллег: в 2020 году он задекларировал доход в почти 250 млн рублей. Остальные депутаты заработали существенно скромнее. Если, конечно, сравнивать с Кушнаревым, а не со среднестатистическими свердловчанами.
Недовольство работой сотрудников ГИБДД в Нижнем Тагиле высказали местные водители. Сразу несколько тагильчан рассказали об автоподставах перед постами ДПС, когда подставная машина вынуждает нарушить ПДД и выехать через сплошную линию разметки. Субботний день ведомства начался с нашей публикации. Эти истории, надо сказать, не очень понравились областному руководству ГИБДД. В понедельник ведомство получит запрос от нашей редакции - посмотрим, что происходило на указанных участках дорог в указанные даты по официальной версии сотрудников ГИБДД.
Важную победу одержал в суде герой наших публикаций, который пострадал от ростовщика Александра Макаренко. Мы получаем все новые и новые сообщения от людей, которые занимали у него деньги и после хитростей кредитора суды вновь обязывали людей выплачивать долги. Наша редакция пишет об этом человеке и пострадавших от его действий тагильчанах уже более 5 лет. Почему он до сих пор на свободе? На этот вопросы мы продолжим искать ответ.
О сокрытии врачами одного из двух замороженных эмбрионов рассказала жительница Нижнего Тагила Елена. Женщина делала процедуру ЭКО в клинике в Екатеринбурге, одного эмбриона ей подсадили, однако операция не имела успех. Когда женщина решила повторить процедуру в другой клинике, оказалось, что врач скрыл от нее факт наличия второго эмбриона. Выяснить это помогли только врачебный запрос из новой клиники и разбирательство страховой компании. Второй эмбрион вернулся к его законной обладательнице, а Елена планирует обращаться в прокуратуру.
Еще одно обращение к правоохранителям планирует тагильский общественник Никита Чапурин. Он возмущен тем, что руководство городского «Центра гигиены и эпидемиологии» распорядилось перекрыть на выходные парковку на общественной территории. Кстати, такое происходит уже не впервые: ранее тагильчанин уже устранял незаконный трос, чтобы обеспечить доступ водителям на городскую парковку. Кстати, по данным из открытых реестров, территория, которую чиновники так ревностно огораживают от налогоплательщиков, является общественной, а не ведомственной. Что творится в головах этих чиновников - мы не знаем, но, может быть, это потому, что их здание находится в санитарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК, которую предприятие никак не хочет установить?
Экологическая повестка на этой неделе была чуть спокойнее, но не для всех. В воздухе Нижнего Тагила постоянно промелькивали вредные вещества, а жителям села Маминское приходится бороться за свою территорию с золотодобытчиками.
Как провести начало последнего месяца лета - рассказывает наш будничный культобзор. Для любителей немного проверить свои знания в разных сферам мы приготовили короткий и познавательный тест на эко-тематику. Узнайте, умеете ли вы правильно обращаться с мусором!