Банк24.ру в Нижнем Тагиле отмечает первый юбилей – горожан ждут призы и подарки!
Офису Банка24.ру в Нижнем Тагиле исполняется 5 лет. За это время преимущества банка оценили многие горожане - клиентами Банка24.ру сталиболее 1000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших в банке свои расчетные счета. Около 5 тысяччастных клиентовхранят свои сбережения на вкладахи пользуются другими услугами Банка24.ру.
Самой популярной услугой Банка24.ру в Нижнем Тагиле сейчас является кредитование физических лиц – за 5 лет кредитами банка воспользовалисьболее2000горожан. И это не удивительно - Банк24.ру не только выдает кредиты быстро и на любые нужды, но и постоянно снижает ставки – так, этим летом ставки по самому популярному кредиту «Универсальный» были снижены сразу на 5%, а теперь заемщики, которые исправно выплачивают кредит, могут рассчитывать еще и на дополнительное снижение ставки на 2%. Очень выгодные условия Банк24.ру предлагает по кредитным картам, так ставка по кредитной карте составляет от 18%, а если пользоваться льготным периодом, то можно и бесплатно занимать банковские средства.
Клиенты особенно отмечают, что Банк24.ру – единственное финансовое учреждение в Нижнем Тагиле, которое работает круглосуточно. Многие тагильчане охотно пользуются возможностью посетить банк после работы – поздно вечером и даже ночью горожане активно совершают денежные переводы по системе «Western Union», а также обменивают валюту. Стоит отметить, что в августе офис Банка24.ру был признан лучшим среди всех банков Нижнего Тагила по количеству денежных переводов. Система «Western Union» особо отметила этот успех, наградив сотрудников офиса банка гала-ужином в ресторане.
Тагильчанам нравится и то, что обслуживание в Банке24.ру - не только удобное и оперативное, но и очень выгодное. Проведение платежей через Интернет-банк Банка24.ру (лучший Интернет-банк в России по данным аналитического центра «Эксперт-Урал») позволяет экономить время и деньги – все операции проводятся в режиме онлайн и без каких-либо комиссий.
Юбилей Банка24.ру станет настоящим городским праздником – 1 сентября все жители Нижнего Тагила приглашаются в офис банка на ул.Ленина, 40в 14.00 . Каждого гостя ждут замечательные призы и подарки от банка! Узнать полные условия кредитования и других услуг в Банке24.ру можнопо тел. 49-57-24 и на сайте www.bank24.ru .