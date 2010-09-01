Банк24.ру в Нижнем Тагиле отмечает первый юбилей – горожан ждут призы и подарки!

Самой популярной услугой Банка24.ру в Нижнем Тагиле сейчас является кредитование физических лиц – за 5 лет кредитами банка воспользовалисьболее2000горожан. И это не удивительно - Банк24.ру не только выдает кредиты быстро и на любые нужды, но и постоянно снижает ставки – так, этим летом ставки по самому популярному кредиту «Универсальный» были снижены сразу на 5%, а теперь заемщики, которые исправно выплачивают кредит, могут рассчитывать еще и на дополнительное снижение ставки на 2%. Очень выгодные условия Банк24.ру предлагает по кредитным картам, так ставка по кредитной карте составляет от 18%, а если пользоваться льготным периодом, то можно и бесплатно занимать банковские средства.

Клиенты особенно отмечают, что Банк24.ру – единственное финансовое учреждение в Нижнем Тагиле, которое работает круглосуточно. Многие тагильчане охотно пользуются возможностью посетить банк после работы – поздно вечером и даже ночью горожане активно совершают денежные переводы по системе «Western Union», а также обменивают валюту. Стоит отметить, что в августе офис Банка24.ру был признан лучшим среди всех банков Нижнего Тагила по количеству денежных переводов. Система «Western Union» особо отметила этот успех, наградив сотрудников офиса банка гала-ужином в ресторане.

Тагильчанам нравится и то, что обслуживание в Банке24.ру - не только удобное и оперативное, но и очень выгодное. Проведение платежей через Интернет-банк Банка24.ру (лучший Интернет-банк в России по данным аналитического центра «Эксперт-Урал») позволяет экономить время и деньги – все операции проводятся в режиме онлайн и без каких-либо комиссий.