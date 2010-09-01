День знаний отмечают школы Нижнего Тагила

Как сообщили в управлении образования Нижнего Тагила, все классы укомплектованы полностью, количество учеников соотвествует норме.

С днем знаний тагильчан поздравила глава города Валентина Исаева. Она выразила особую благодарность педагогам "за их терпение и заботу, за неравнодушие и душевную теплоту, за искренность и любовь к детям". Глава города отметила, что в Нижнем Тагиле в настоящее время успешно трудятся 5 600 педагогических работников. Многие из них удостоены почетных званий.

В этот день во всех школах проходят праздничные линейки и мероприятия. Глава управления образования Анатолий Соложнин встретил праздник в Политехнической гимназии, заместитель главы города Вячеслав Погудин - в 13 школе. Кроме того, сегодня две школы Нижнего Тагила посетили министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров и министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт. День знаний они отмечают вместе с педагогами и школьниками школ № 43 и №64.