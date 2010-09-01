Елена Боярская: "Каждый на своем месте может и должен делать мир лучше!"

- Я мечтала поступить в Петербургскую академию художеств. Но, отработав 5 лет в нижнетагильском музее изобразительных искусств, поняла, что это не совсем мое. Как раз тогда в Нижнем Тагиле только-только открывалось Экорадио, и меня пригласили попробовать себя в качестве ди-джея. Но уже буквально через неделю я перешла в службу новостей - мне это показалось интереснее. Так почти 14 лет назад началась моя журналистская карьера.

- Как проходит рабочий день службы новостей "Экорадио" и радио "Маяк - Нижний Тагил"?

- Сегодня в службе новостей постоянно работает три человека. И есть еще один сотрудник – стрингер, который работает по конкретным заданиям. Наша задача, которую я ставлю ежедневно, - максимально захватить и осветить информационное поле сегодняшнего дня. Мы пытаемся понять, чем сегодня живет Нижний Тагил и что ему сегодня интересно. Исходя из этого, планируем работу на весь день. И в течение всего дня, естественно, пристально следим за всем, что происходит, отрабатываем новые темы.

Журналист-новостийщик чувствует себя на пике событий, которые происходят в городе. Новости выходят каждый час, и каждый раз их нужно найти, подготовить к эфиру: написать, обработать. Настолько сумасшедший ритм, что мы не успеваем заметить, как проходят дни. Вроде только пришел на работу – а уже 4 часа. Вроде вчера был понедельник, а уже пятница…

- Какие качества необходимы журналисту?

- Самое главное для человека, который решил заняться журналистикой, особенно новостной, - это умение логично мыслить и желание узнать первым. И еще важное качество для журналиста – чистоплотность, чувство ответственности за то, что и как ты говоришь. Не надо плодить негатив вокруг себя. Каждый на своем месте может и должен делать мир лучше! Да элементарно: если ты пешеход – улыбнись пропустившему тебя водителю, если автомобилист – моргни "спасибо" уступившему тебе дорогу другому человеку за рулем. Это будет твой маленький вклад в чье-то хорошее настроение.

- Журналист многим представляется человеком, который разжигает скандалы, вынюхивает информацию…

- Вынюхивать и выискивать информацию – это нормально для журналиста, это его профессия. Но важно, для каких целей он это делает. В обществе сегодня сильны экстремистские настроения и агрессия. Поэтому каждый раз, находя информацию, очень важно понимать, что ты посеешь в голове конкретного человека. Журналист обязан говорить об острых, больных темах, но при этом не нагнетать истерию. Не сеять вокруг себя разруху и агрессию.

- Как Вам удается совместить карьеру и семью?

- Мне повезло в жизни. У меня лучший в мире муж! Рома дает мне силы перелопачивать массу информации, которая сваливается на меня ежедневно. Дом для меня – это территория безопасности и позитива. Кстати, муж тоже говорит, что я лучшая в мире жена – дома всегда молчу. Это потому, что на работе приходится много говорить.

- Что бы вы хотели пожелать коллегам в преддверии дня солидарности журналистов?

- Очень хочется чаще встречаться, обмениваться идеями, мыслями. Поддерживать друг друга – это правильный путь. Конкурировать, но по-доброму. И еще хорошо бы, чтобы у нас в обществе было много информационных поводов со знаком плюс.