Лечиться по-новому
1 сентября 2010, 07:16ОбществоОльга
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1 сентября 2010 года в России вступает в силу Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств".
Новый закон предполагает введение госрегулирования цен на лекарства первой необходимости и повышение качества лекарственных препаратов. В законе также прописаны новые правила регистрации лекарств, которые позволяют сделать регистационный процесс более быстрым и прозрачным.
Новый закон будет способствовать увеличению доли российских лекарств на внутреннем рынке. В новом списке важнейших лекарственных средств около 70% составляют медикаменты отечественного или совместного производства.
Закон предлагает решение проблемы обеспечения лекарствами сельских жителей. Если в населенном пункте нет аптеки, право на выдачу таблеток и микстур будет закрепляться за специалистами общих врачебных практик.
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