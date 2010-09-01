Лечиться по-новому

Новый закон предполагает введение госрегулирования цен на лекарства первой необходимости и повышение качества лекарственных препаратов. В законе также прописаны новые правила регистрации лекарств, которые позволяют сделать регистационный процесс более быстрым и прозрачным.

Новый закон будет способствовать увеличению доли российских лекарств на внутреннем рынке. В новом списке важнейших лекарственных средств около 70% составляют медикаменты отечественного или совместного производства.