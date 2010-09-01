Лишь четверть россиян покупают цифровую технику через Интернет
1 сентября 2010, 16:23ОбществоОльга
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Сектор интернет-торговли в регионах России растет, однако пока не достиг европейского уровня.
Если в Москве и Санкт-Петербурге доля респондентов, совершавших покупки компьютерной и цифровой техники в интернет-магазинах, составляет почти 50%, то в других городах России аналогичный показатель практически в два раза ниже — около 25-ти%. Об этом говорится в исследовании компании "РосБизнесКонсалтинг".
Москвичи при единичной покупке цифровой и компьютерной техники через Интернет в среднем тратят около 14 500 руб., в то время как жители других городов России — лишь 8800 руб., что ниже затрат москвичей почти на 40%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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