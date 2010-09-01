Лишь четверть россиян покупают цифровую технику через Интернет

Если в Москве и Санкт-Петербурге доля респондентов, совершавших покупки компьютерной и цифровой техники в интернет-магазинах, составляет почти 50%, то в других городах России аналогичный показатель практически в два раза ниже — около 25-ти%. Об этом говорится в исследовании компании "РосБизнесКонсалтинг".