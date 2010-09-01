Медика из Нижнего Тагила осудили за подлог и взятку

Медик по просьбе одного тагильчанина за вознаграждение в размере 4 тысяч рублей незаконно оформил на его имя медицинскую карту стационарного больного. "Рожистое воспаление голени, болезненная форма" - такой фальшивый диагноз поставил врач. Документ был необходим тагильчанину для того, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в течение 1 месяца. Медика приговорили к 3-м годам лишения свободы условно, отмечают в областной прокуратуре.