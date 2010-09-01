Обама объявил об окончании войны в Ираке

"Операция "Иракская свобода" завершена, и иракский народ сейчас несет полную ответственность за безопасность в стране", - сказал глава Белого дома. И добавил, что прекращение войны не только в интересах иракцев, но и во благо Америке. Обама подчеркнул, что "самой срочной задачей" сейчас является восстановление американской экономики.

По официальным подсчетам, всего за время войны в Ираке погибли 4,421 тысячи военнослужащих и около тысячи гражданских специалистов из США, общее количество военных потерь коалиционных сил составило около 4,7 тысячи человек. В операции участвовали - в разное время - до 49 стран, наибольшие контингенты были у Великобритании (до 45 тысяч человек), Италии (до 3,2 тысячи человек), Польши (до 2,5 тысяч человек), Грузии (до двух тысяч) и Австралии (до двух тысяч). С августа 2009 г. на территории Ирака оставался лишь американские военные.